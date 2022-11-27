Рэшфорд считает, что в сборной Англии произошли явные улучшения с приходом Гарета Саутгейта

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Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе главного тренера команды Гарета Саутгейта.
«Тренировки пошли на пользу ребятам, которые не получали так много минут. Возможно, раньше были проблемы с точки зрения качества тренировок и преданности людей тренировкам, но с тех пор, как Гарет стал тренером сборной Англии, все стало хорошо.
Очевидно, что произошли явные изменения и явные улучшения. Мы стали выступать намного лучше на крупных турнирах. Я думаю, что как коллектив мы очень сильны. Сплоченность действительно высока, и это важная черта, на которую Гарет делает акцент", — приводит Independent слова Рэшфорда.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда стала победителем Тулонского турнира (2016), заняла 4-е место на ЧМ-2018, 3-е место в Лиге наций (2019) и второе место на чемпионате Европы (2020).
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Основные источники исследования