Рибери поддержал сборную Франции: «Знаю, как горько проигрывать в финале, но гордитесь собой»

Экс-нападающий сборной Франции Франк Рибери поддержал французскую команду после поражения от Аргентиын (3:3, пен. — 2:4) в финале чемпионата мира-2022.

«Дойти до финала чемпионата мира и бороться за победу до конца — это отличный показатель. Я знаю, как горько проигрывать в финале, но гордитесь собой. Будьте сильными!» — написал Рибери в Twitter.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.