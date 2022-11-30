Билялетдинов — о выходе США в плей-офф ЧМ: «Во что вышел играть Иран?!»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Иран (1:0).

— Получили удовольствие от игры?

— Нет.

— Почему?

— Да ну... Напряжение чувствовалось, а качества не хватает. Американцы поначалу понравились. Казалось, что они выше классом. Но во что вышел играть Иран?!

— Во что?

— Вот и я не понял. Все в обороне... А впереди за мяч особо не цеплялись. Да и рвения особого я у них не увидел.

— Играли на ничью.

— Но с таким футболом рано или поздно ты ошибешься. В теории можно, конечно, все сбалансировать и дотерпеть до конца. Но не так часто все заканчивается удачно для тех, кто окапывается сзади.

— Может, просто мастерства не хватило для игры в атаке?

— Но во втором тайме-то хватило!

— Резонное замечание.

— Другое дело, что и американцы хватку ослабили. И все-таки хоть что-то у иранцев стало вырисовываться на чужой половине поля. А до перерыва я и стремления-то особого не увидел играть умно впереди. Просто выбивали мяч...