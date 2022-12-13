Ришарлисон может пропустить около месяц из-за травмы, которую он получил на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон получил травму во время ЧМ-2022, сообщает Evening Standard.

Форвард повредил подколенное сухожилие на разминке перед матчем 1/4 финала против сборной Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти). Несмотря на это, Ришарлисон провел на поле 84 минуты, прежде чем был заменен.

Нападающий вернулся в расположение «Тоттенхэма» на неделю раньше запланированного срока, чтобы пройти медицинское обследование. В клубе опасаются, что Ришарлисон может пропустить не менее месяца.

Ришарлисон забил 3 гола в 4 матчах на чемпионате мира. А вот в нынешнем сезоне АПЛ у него ни одного гола в 10 встречах.