Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира

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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал девятым бразильским футболистом, которому удалось забить больше одного гола в первом матче чемпионата мира. В четверг, 24 ноября, он оформил дубль во встрече ЧМ-2022 против Сербии (2:0).
За последние 50 лет так здорово получалось начать турнир только у двоих бразильцев — Кареки в 1990-м и Неймара в 2014-м.
|
Дата
|
Футболист
|
Матч
|
Голы
|
05.06.1938
|
Леонидас
|
Польша — 6:5 (д.в.)
|
18' (1:0), 93' (5:4), 104' (6:4)
|
05.06.1938
|
Перасио
|
Польша — 6:5 (д.в.)
|
44' (3:1), 71' (4:3)
|
24.06.1950
|
Адемир
|
Мексика — 4:0
|
30' (1:0), 79' (4:0)
|
16.06.1954
|
Пинга
|
Мексика — 5:0
|
34' (3:0), 43' (4:0)
|
08.06.1958
|
Жозе Альтафини
|
Австрия — 3:0
|
37' (1:0), 85' (3:0)
|
03.06.1970
|
Жаирзиньо
|
Чехословакия — 4:1
|
61' (3:1), 83' (4:1)
|
10.06.1990
|
Карека
|
Швеция — 2:1
|
40' (1:0), 63' (2:0)
|
12.06.2014
|
Неймар
|
Хорватия — 3:1
|
29' (1:1), 71' (2:1)
|
24.11.2022
|
Ришарлисон
|
Сербия — 2:0
|
62' (1:0), 73' (2:0)
Нападающий «Тоттенхэма» — шестой игрок, которому удалось оформить дубль на чемпионате мира в Катаре. Ранее пару мячей отгружали соперникам эквадорец Эннер Валенсия, англичанин Букайо Сака, иранец Мехди Тареми, француз Оливье Жиру и испанец Ферран Торрес.
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
20.11.2022
|
Эннер Валенсия
|
Эквадор
|
Катар — 2:0
|
21.11.2022
|
Букайо Сака
|
Англия
|
Иран — 6:2
|
21.11.2022
|
Мехди Тареми
|
Иран
|
Англия — 2:6
|
22.11.2022
|
Оливье Жиру
|
Франция
|
Австралия — 4:1
|
23.11.2022
|
Ферран Торрес
|
Испания
|
Коста-Рика — 7:0
|
24.11.2022
|
Ришарлисон
|
Бразилия
|
Сербия — 2:0
ЧМ-2022 оказался одним из самых богатых в истории на дубли в первом туре. Столько же игроков отмечались двумя и более голами на турнире в Германии 16 лет назад. Рекорд был установлен на сверхрезультативном турнире 1954 года. В Швейцарии нападающие отметились шестью дублями и одним хет-триком в восьми играх первого тура.
|
Турнир
|
Страна
|
Матчи
|
Дубли
|
1950
|
Бразилия
|
6
|
4 (Адемир, Йепссон, Мигес*, Скьяффино)
|
1954
|
Швейцария
|
8
|
7 (Пинга, Пушкаш, Кочиш*, Палоташ, Бродис, Ануль, Лофтхаус)
|
1958
|
Швеция
|
8
|
5 (Ран, Фонтэн*, Амарилья, Симонссон, Альтафини)
|
1962
|
Чили
|
8
|
1 (Л.Санчес)
|
1966
|
Англия
|
8
|
5 (Халлер, Беккенбауэр, Артиме, Жозе Аугушту, Малофеев)
|
1970
|
Мексика
|
8
|
2 (ван Мур, Жаирзиньо)
|
1974
|
ФРГ
|
8
|
2 (Реп, Лято)
|
1978
|
Аргентина
|
8
|
2 (Кубильяс, Ренсенбринк*)
|
1982
|
Испания
|
12
|
5 (Ньилаши, Фазекаш, Кишш*, Робсон, Уорк)
|
1986
|
Мексика
|
12
|
1 (Вальдано)
|
1990
|
Италия
|
12
|
4 (Скухравы, Лэкэтуш, Карека, Маттеус)
|
1994
|
США
|
12
|
2 (Рэдучою, Батистута*)
|
1998
|
Франция
|
16
|
2 (Салас, Л.Эрнандес)
|
2002
|
Корея/Япония
|
16
|
3 (Томассон, Клозе*, Вьери)
|
2006
|
Германия
|
16
|
6 (Клозе, Ванчопе, Браво, Росицки, Кэйхилл, Вилья)
|
2010
|
ЮАР
|
16
|
0
|
2014
|
Бразилия
|
16
|
5 (Неймар, ван Перси, Роббен, Бензема, Мюллер*)
|
2018
|
Россия
|
16
|
5 (Черышев, Кр.Роналду*, Диегу Коста, Лукаку, Кейн)
|
2022
|
Катар
|
16
|
6 (Валенсия, Сака, Тареми, Жиру, Ферран Торрес, Ришарлисон)