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Сегодня, 07:17

Ришарлисон: «Мечта ребенка сбылась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы над Сербией (2:0) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 признался, что у него сбылась мечта. В этой встрече форвард «Тоттенхэма» оформил дубль.

«Мечта ребенка сбылась. Спасибо за это, футбол!» — написал Ришарлисон в Twitter.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Гол Ришарлисона в&nbsp;ворота сборной Сербии в&nbsp;матче ЧМ-2022. Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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