Ришарлисон: «Мечта ребенка сбылась»

Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы над Сербией (2:0) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 признался, что у него сбылась мечта. В этой встрече форвард «Тоттенхэма» оформил дубль.

«Мечта ребенка сбылась. Спасибо за это, футбол!» — написал Ришарлисон в Twitter.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.