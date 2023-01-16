Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон поделился воспоминаниями о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

«Это был шок. Я думаю, вылететь с чемпионата мира — это хуже, чем потерять члена семьи. Было тяжело оправиться. Даже сейчас, когда я смотрю видео в интернете, мне становится грустно. Но надо двигаться дальше. Я молодой футболист, и, думаю, у меня впереди еще пару чемпионатов мира. Бразилия ехала на турнир, чтобы выиграть кубок. Я забил очень хороший мяч в ворота сборной Сербии, но это вовсе не было моей основной целью», — приводит слова Ришарлисона издание Record.

В четверть финале чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 4:2 по пенальти). Чемпионом мира стала национальная команда Аргентины.