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Сегодня, 19:03

Ришарлисон: «Вылететь с чемпионата мира — это хуже, чем потерять члена семьи»

Ришарлисон высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон поделился воспоминаниями о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

«Это был шок. Я думаю, вылететь с чемпионата мира — это хуже, чем потерять члена семьи. Было тяжело оправиться. Даже сейчас, когда я смотрю видео в интернете, мне становится грустно. Но надо двигаться дальше. Я молодой футболист, и, думаю, у меня впереди еще пару чемпионатов мира. Бразилия ехала на турнир, чтобы выиграть кубок. Я забил очень хороший мяч в ворота сборной Сербии, но это вовсе не было моей основной целью», — приводит слова Ришарлисона издание Record.

В четверть финале чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 4:2 по пенальти). Чемпионом мира стала национальная команда Аргентины.

Источник: https://www.record.pt/internacional/detalhe/richarlison-e-a-eliminacao-do-brasil-do-mundial-e-pior-do-que-perder-algum-familiar
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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