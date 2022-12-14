Ривалдо: «Я буду болеть за Аргентину. Месси, ты заслужил этот титул»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо рассказал, кого он будет поддерживать в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы не увидим сборную Бразилии или Неймара в финале чемпионата мира, поэтому я буду болеть за Аргентину. Месси, у меня нет слов для тебя. Ты и раньше заслуживал стать чемпионом мира. Но Бог все знает и наградит тебя в это воскресенье. Ты заслужил титул», — написал бразилец в соцсетях.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.