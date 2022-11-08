Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину отреагировал на непопадание в состав Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира — мечта каждого игрока, это касается и меня. Вчера все сложилось не так, как я себе представлял или мечтал, но я могу оглянуться назад и сказать, что в своем сердце я благодарен Богу за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и многим другим…

Пользуясь случаем, хочу выразить уважение и поздравить всех, кого пригласили в команду. Для меня было, есть и всегда будет честью защищать свою страну, особенно благодаря тому дару, который дал мне Господь. Я остаюсь здесь, уверенный в том, что Бог приберег все лучшее для меня. И болею за грядущий шестой титул», — написал Фирмину в своих социальных сетях.

31-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Ливерпуль» 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии попала в одну группу с Сербией, Швейцарией и Камеруном.