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Сегодня, 14:00

Родолфо — о Бразилии на ЧМ-2022: «В Рио карнавал! Планирую кайфовать от игры сборной»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» оценил победу сборной Бразилии над Сербией (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

— В стартовом матче на чемпионате мира Бразилия обыграла крепкую Сербию. Как ваше настроение?

— У нас здесь в Рио небольшой карнавал! Смотрели матч, каждую минуту переживали, а теперь кайфуем. Игра ожидаемо получилась тяжелой. Но главное, что есть победа и три очка. У Бразилии очень хорошая команда. Парни молодцы!

— Ришарлисон забил лучший гол турнира?

— Пока я бы так не говорил. У нас есть много футболистов, которые способны решить игру и забить красиво: тот же Неймар, Винисиус... Хотя по ментальности Ришарлисон — самый крепкий.

— Как далеко дойдет Бразилия в Катаре?

— Не хочу обещать, до какой стадии сможет дойти Бразилия. Но очевидно, что команда хорошо готова. Планирую просто кайфовать от игры сборной: там сильный состав, прекрасная атмосфера. На мой взгляд, у Бразилии есть все для победы на чемпионате мира.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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