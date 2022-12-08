Родригу — Модричу: «Увидимся, папа»

Нападающий сборной Бразилии Родригу перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Хорватии обратился к полузащитнику Луке Модричу.

«Увидимся, папа», — написал Родригу в Twitter.

21-летний Родригe играет в составе «Реала» с лета 2019 года, а Модрич — с 2012-го.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.