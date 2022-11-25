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Сегодня, 18:15

Роман Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Я думаю, он справляется со своей задачей»

Алина Савинова
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Футбольный агент Роман Орещук оценил игру бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре.

«Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар не Бензема, не Роналду и не Месси, но для Ирана, да и для любого европейского клуба, он хороший футболист.

Азмун во втором матче не забивает свои моменты, но такое бывает. Чемпионат мира — это другая ответственность и другой уровень сопротивления. Я думаю, Азмун справляется со своей задачей. Нападающих оценивают по голам, но он на поле выполняет большой объем работы", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Азмун вышел на поле в стартовом составе национальной команды Ирана на матч против Уэльса и был заменен на 68-й минуте. В этой встрече иранцы одержали победу, забив 2 гола (2:0).

Сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й позиции (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1).

Источник: https://Футбольный агент Роман Орещук оценил игру бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре. «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Он хороший и качественный футболист, свою работу делает. Сердар
Роман Орещук
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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