Орещук: «Марокко не выйдет в финал. Я в этом не сомневаюсь»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, какие команды он хотел бы видеть в финале чемпионата мира-2022.

«Мне почему-то кажется, что будет повторение московского финала Франция — Хорватия, но хотелось бы увидеть Франция — Аргентина, чтобы Месси попробовал выиграть чемпионат мира и встал в один ряд с Марадоной», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он оценил шансы сборной Марокко обыграть Францию в полуфинале мирового первенства.

«Марокко — это, конечно, открытие всего чемпионата мира. Очень сильная команда. Но мне кажется, что французы все-таки не дадут слабину. В данный момент это такая сумасшедшая машина, которую тяжело обыграть. Марокко не выйдет в финал. Я в этом не сомневаюсь», — добавил специалист.

В рамках полуфинала чемпионата мира 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а 14 декабря Франция сыграет с Марокко. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.