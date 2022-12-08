Роман Шишкин: «Бразильцы однозначно фавориты, думаю хорваты на них остановятся»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором встретятся сборные Бразилии и Хорватии.

«Хорватам, конечно, будет очень тяжело. Команда хоть и опытная, но уже возрастная. И этот «треугольник» Модрич — Ковачич — Брозович — давно играет вместе, но по матчу с японцами было видно, что им непросто физически выдерживать. И не только они, но и вся команда в дополнительное время «подсела» и уже тянула время до пенальти. С другой стороны, и от этой тройки, и от того же Перишича можно ждать чего-то результативного в атаке, хорваты могут исполнить какой-то момент. Вряд ли игра с Бразилией будет «в одну калитку». Но, повторюсь, будет тяжело — и против такой атаки бразильцев, и против обороны. Они набрали такой ход! Реально — главные фавориты чемпионата мира, на которых хорваты, думаю, все же остановятся», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет против Хорватии в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 9 декабря, начало — 18.00 мск.