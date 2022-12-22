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Сегодня, 10:15

Романцев: «Хотели поляки пролезть на ЧМ через задний проход — и так в нем и остались»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил игру сборных Германии и Польши на ЧМ-2022.

— Согласны ли вы с тем, что одной из причин провала сборной Германии стало стремление использовать ЧМ в качестве политических акций?

— Чемпионат мира хорош тем, что расставляет все по своим местам. Футбол не обманешь! Вот хотели поляки пролезть в Катар через задний проход — и так в нем и остались. А зачем приезжала Германия — бороться с соперниками или играть в политику, продвигая сомнительные европейские ценности? На таких турнирах надо отдаваться только футболу: он и на первом месте, и на втором, и на третьем. По-другому быть не может. А тех, кто забывает об этом, футбол наказывает.

В связи с этим мне вспоминается история с игроком «Рубина» Лисаковичем, который, забив гол, побежал к скамейке запасных делать селфи с товарищами. В итоге тот матч казанцы проиграли, а потом еще и вылетели из премьер-лиги. Совпадение? Возможно. Но я консервативен и считаю, что так относиться к футболу нельзя — он этого не прощает.

Так что после четвертьфинала ЧМ борьбу продолжили не просто сильнейшие команды, но и самые достойные, среди которых я бы особенно выделил сборную Марокко. Она буквально ослепила всех — в первую очередь за счет уважения и преданности к игре.

Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Поляки дошли до 1/8 финала и проиграли Франции (1:3).

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Олег Романцев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
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