Роналдиньо: «Одно дело быть лучшим игроком чемпионата мира, а другое — лучшим игроком года»

Экс-форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

«Я люблю Дидье Дешама, он очень хорош. Он был очень хорошим игроком и очень хорошо разбирается в футболе. Кроме того, он отличный человек. Мне нравится, как при нем играет Франция.

В Бразилии у него очень хороший имидж, и мы ценим то, как играют французы. У команды есть очень хорошие молодые люди и хороший тренер, в этом секрет успеха. Я рад видеть Францию в финале.

Месси лучший в мире уже много лет. Это его последний чемпионат мира, но я был уверен, что он вернется и сделает все возможное, чтобы выиграть его.

Тоже люблю смотреть, как играет Мбаппе. Я очень рад за него. Он все делает очень хорошо, и он еще очень молод. У него есть все качества: скорость, дриблинг, а перед воротами он хладнокровен. Именно таких игроков мы, бразильцы, любим видеть в игре. Тоже очень сильная личность.

Тот, кто выиграет чемпионат мира и забьет гол в финале, будет иметь больше шансов на «Золотой мяч». Но для меня одно дело быть лучшим игроком чемпионата мира, семи матчей, а другое — лучшим игроком года», — цитирует Роналдиньо L'Equipe.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.