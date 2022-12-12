Роналдо отказался назвать Аргентину фаворитом ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо оценил шансы сборной Аргентины на победу на ЧМ-2022.

«Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет турнир в Катаре.

На чемпионате мира побеждает тот, кто этого заслуживает свой игрой. А Аргентина играет не очень хорошо. Правда, у них есть Месси, который может решить исход матча», — приводит слова Роналдо Marca.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентина сыграет с командой Хорватии. Матч состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи - в 22.00 по московскому времени.

В другом полуфинале турнира, который пройдет 14 декабря, сыграют команды Франции и Марокко.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия