Роналдо: «Мбаппе очень хорош. Он немного напоминает мне меня самого»

Двукратный чемпион мира Роналдо поделился мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Мбаппе очень хорош. Он решителен, обладает невероятными физическими и техническими данными. Я верю, что он может стать лучшим игроком мира. Другие игроки быстры, но он еще быстрее.

Он немного напоминает мне меня самого, когда я выступал. Он знает, как использовать свои навыки, чтобы отдать пас или забить гол, и как действовать быстрее других», — приводит L'Equipe слова Роналдо.

На чемпионате мира-2022 Мбаппе провел пять матчей за национальную команду Франции, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.