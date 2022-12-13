Роналдо считает, что Неймар нуждается в психологической помощи после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Двукратный чемпион мира Роналдо считает, что Неймар и другие игроки сборной Бразилии должны получить психологическую помощь, чтобы справиться с давлением после вылета с ЧМ-2022.

«Я бы посоветовал обратиться за психологической поддержкой, чтобы противостоять давлению со стороны людей. Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хотел подчеркнуть необходимость следить за психическим здоровьем наших игроков… Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идет о чемпионате мира, где весь мир смотрит на национальную команду. Весь мир смотрел на Неймара.

Когда я увидел его интервью, в котором говорилось, что он был психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Я хотел бы найти способ помочь ему. Эта помощь существует и сегодня. В мое время об этом мало говорили», — приводит ESPN слова Роналдо.

Сборная Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.