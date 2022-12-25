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Сегодня, 05:58

Роналдо: «Мбаппе должен был стать лучшим игроком ЧМ-2022. Он напоминает мне меня в лучшие годы»

Иван Торопцев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022 в Катаре.

«Больше всего на этом чемпионате мира меня впечатлил Мбаппе. Он провел отличный турнир, от первого до последнего матча. Даже когда он не забивал, он был полезен на поле и отдавал голевые передачи. А в финале на его счету 4 мяча, если учитывать серию пенальти. Килиан выше всех в плане техники, он практически неудержим, его нужно было сделать лучшим игроком этого ЧМ.
На этом турнире было много быстрых футболистов, но Мбаппе в этом смысле гораздо сильнее остальных. Килиан в чем-то напоминает мне меня в лучшие годы. Он знает, как идеально использовать момент, даже если у него практически нет пространства, он непредсказуем и с мячом, и без него. Игра Мбаппе впечатляет», — приводит Apostagolos слова Роналдо.

Мбаппе стал серебряным призером ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром турнира с 8 голами.

Килиан Мбаппе
Роналдо
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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