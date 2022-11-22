22 ноября, 21:07
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Squawka.
Сегодня, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 37-летним форвардом.
Таким образом, Роналду может стать вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента. Первым был защитник сборной Аргентины Альберто Тарантини, который поразил ворота национальной команды Перу (6:0) в 1978 году. В том году Аргентина выиграла мировое первенство.
Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Первый матч на ЧМ-2022 Португалия проведет против Ганы 24 ноября.
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