Роналду, Фернандеш, Силва, Феликс и Леау вошли в расширенный состав Португалии на ЧМ-2022

Сборная Португалии по футболу опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш выбрал 55 футболистов, 26 из них поедут на ЧМ-2022.

В расширенном списке присутствуют Криштиану Роналду, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэл Леау.

Полный список:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Антони Лопеш («Лион»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жуан Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Седрик Суариш («Арсенал»), Тьерри Коррейя («Валенсия»), Антониу Силва («Бенфика»), Данило («Ювентус»), Давид Карму («Брага»), Диого Лейте («Унион»), Домингуш Дуарте («Хетафе»), Фабиу Кардозу, Пепе (оба — «Порту»), Гонсало Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте, Тиагу Джало (оба — «Лилль»), Мариу Руй («Наполи»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Марсель»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д);

Полузащитники: Флорентину, Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Матеус Нунес, Гонсалу Гедеш (все — «Вулверхэмптон»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Ренату Саншеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Сержиу Оливейра («Галатасарай»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Фабио Виейра («Арсенал»), Нуну Сантуш, Тринкан (оба — «Спортинг»), Рикарду Орта («Брага»);

Форварды: Криштиану Роналду («Манчестер Юнаутед»), Жуан Феликс («Атлетико»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Гонсалвеш, Паулиньо (оба — «Спортинг»), Даниэл Поденсе («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»), Андре Силва («Лейпциг»), Бету («Удинезе»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»).

На групповом этапе ЧМ сборная Португалии сыграет с Ганой, Южной Кореей и Уругваем.