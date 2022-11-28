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Сегодня, 08:05

Роналду или Суарес — кто победит? Угадывай счет матча Португалия — Уругвай и участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей

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Продолжается розыгрыш призов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет в 1-м туре участники получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после во 2-м туре число очков умножается на 2 (10-6-2), а в 3-м — и вовсе на 3 (15-9-3). Поэтому еще не поздно начать играть — есть шанс догнать лидеров. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Как сыграет Бразилия со Швейцарией? Проявит ли себя Криштиану в игре с Уругваем? Еще есть время поставить на сегодняшние матчи и начать набирать очки.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

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