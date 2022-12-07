Роналду настоял на тренировке с основным составом сборной Португалии перед матчем с Марокко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку с запасными игроками национальной команды, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.

Как отмечает источник, 37-летний футболист настоял на том, чтобы присоединиться к занятиям в тренажерном зале с основным составом.

Напомним, что Роналду не попал в стартовый состав на игру со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (6:1). Однако он вышел на замену на 73-й минуте матча. Защитник Пепе, который выводил команду на поле в качестве капитана, отдал ему капитанскую повязку.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.