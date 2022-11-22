Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022, не включив в список Португалию

22 ноября, 10:56
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Кого я считаю фаворитами турнира? Это Бразилия, Франция, Германия, Испания и Аргентина. У этих команд самые большие шансы на успех. Он смотрятся предпочтительнее на фоне других участников. Но Португалия уже доказывала, что способна удивлять», — цитирует 37-летнего португальца Marca.
На чемпионате мира-2022 Португалия сыграет свой первый матч против сборной Ганы 24 ноября (19.00 мск). В группе H португальцы также встретятся с Уругваем и Южной Кореей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования