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ЧМ-2022

1 октября, 15:44

Роналду не вошел в число игроков, которые будут изображены на постере ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет в числе игроков, изображенных на постерах чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail Sport.

Каждая страна, принимающая участие в турнире, выберет по одному футболисту, изображение которого появится на плакате на небоскребе в Дохе. 37-летний нападающий не будет представлен на постере своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Роналду Бруну Фернандеша.

Роналду провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. В матче Лиги Европы против «Шерифа», который прошел 15 сентября, он забил 1 гол.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11266465/amp/Cristiano-Ronaldo-NOT-one-32-players-poster-World-Cup.html

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
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