Роналду не вошел в число игроков, которые будут изображены на постере ЧМ-2022 в Катаре

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет в числе игроков, изображенных на постерах чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail Sport.

Каждая страна, принимающая участие в турнире, выберет по одному футболисту, изображение которого появится на плакате на небоскребе в Дохе. 37-летний нападающий не будет представлен на постере своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Роналду Бруну Фернандеша.

Роналду провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. В матче Лиги Европы против «Шерифа», который прошел 15 сентября, он забил 1 гол.