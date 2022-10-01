Роналду не вошел в число игроков, которые будут изображены на постере ЧМ-2022 в Катаре

1 октября, 15:44
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет в числе игроков, изображенных на постерах чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail Sport.
Каждая страна, принимающая участие в турнире, выберет по одному футболисту, изображение которого появится на плакате на небоскребе в Дохе. 37-летний нападающий не будет представлен на постере своей национальной команды. Вместо него могут изобразить нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоту или одноклубника Роналду Бруну Фернандеша.
Роналду провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. В матче Лиги Европы против «Шерифа», который прошел 15 сентября, он забил 1 гол.
Методология
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Основные источники исследования