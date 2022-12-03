Роналду — первый игрок в истории, нанесший 100 ударов по воротам на чемпионатах мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду нанес ровно 100 ударов по воротам соперника на чемпионатах мира.

2 декабря сборная Южной Кореи со счетом 2:1 обыграла команду Португалии в матче заключительного тура группового стадии ЧМ-2022. Роналду в этой игре, как сообщает Opta, довел свой показатель ударов по воротам соперника до ста.

Он стал первым игроком, достигшим этой отметки (с 1966 года ведется статистика). На это 37-летнему португальцу понадобилось 20 матчей, в которых он забил 8 мячей.

Бразилия набрала 6 очков и заняла первое место в группе G. В 1/8 финала команде предстоит встретиться с командой Кореи, матч пройдет 5 декабря.