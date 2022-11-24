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24 ноября, 21:28

Роналду повторил уникальное достижение Олича и Лаудрупа на ЧМ

Мария Гусева
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола своей национальной команды на чемпионате мира.

Кроме Роналду в мире только два таких игрока: форвард сборной Хорватии Ивица Олич и полузащитник национальной команды Дании Микаэль Лаудруп. 37-летний португалец реализовал пенальти на 65-й минуте матча с Ганой (3:2) на турнире в Катаре, что помогло ему повторить их достижение.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. В следующем туре португальцы сыграют против Уругвая 28 ноября.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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