Сегодня, 00:00
Продолжается масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!
Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться, поэтому еще не поздно поучаствовать — шанс догнать лидеров у вас обязательно будет. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.
Как начнет турнир Криштиану Роналду? Как Месси — с поражения, или португальцы справятся с Ганой? Узнаем уже сегодня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования