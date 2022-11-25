Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:25

Роналду заявил, что даже не мечтал сыграть за Португалию на пяти ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от участия в пятом чемпионате мира.

«Участие в пяти чемпионатах мира — достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу. Давайте сделаем это! Все только начинается!» — написал Роналду в соцсетях.

24 ноября сборная Португалии обыграла команду Ганы (3:2). 37-летний Роналду первым в истории забил на пяти чемпионатах мира.

Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

Португалец участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.

На ЧМ-2022 свой пятый мундиаль проводит капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Также на пяти чемпионатах мира выступили мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, и немецкий защитник Лотар Маттеус.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
4
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Бернарду Силва: «Роналду все еще может играть на топ-уровне»
«Стыд и позор». Мир в ужасе от симуляции Роналду
Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии
Криштиану Роналду отпраздновал исторический гол на ЧМ на фоне баннера с Месси
Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира
Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нидерланды — Эквадор: Гакпо открыл счет в матче

Газзаев: «Сборной Катара нужно было лучше подготовиться. Кроме старания, больше ничего»