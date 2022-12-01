Роналду заявил, что сборная Португалии хочет занять первое место в группе

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал ожидания от предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.

Матч Южная Корея — Португалия пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени. Португальцы занимают первое место в группе Н, имея на счету 6 очков. Команда на групповой стадии обыграла Гану (3:2) и Уругвай (2:0). Корея находится на третьей строчке (1 очко).