Российские болельщики с флагами пришли поддержать Сербию в матче ЧМ-2022

Российские фанаты с флагами пришли поддержать сборную Сербии в матче группы G против Камеруна на чемпионате мира-2022 в Катаре. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Болельщики из России шли на стадион в Эль-Вакре (Катар) в стилизованных под старину рубахах и головных уборах.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Камерун — Сербия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 12.45).

Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия. Фото «СЭ»

Российские болельщики пришли на матч Камерун — Сербия. Фото «СЭ»

Сборная Камеруна занимает третье место в своей группе с 0 баллов. У Сербии — 0 очков и четвертая строчка.