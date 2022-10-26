Российский судья Карасев допустил, что не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 10:25
Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» признался, что, скорее всего не будет смотреть чемпионат мира. Турнир пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года.
— В ноябре начнется чемпионат мира, на котором вы могли бы поработать. С какими эмоциями будете смотреть матчи?
— Скорее всего, даже смотреть не буду.
— Потому что нас там не будет?
— Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования