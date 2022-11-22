Рой Кин о Беллингеме: «Он великолепен, у него есть все»

22 ноября, 08:57
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в первом матче команды на ЧМ-2022 против Ирана (6:2)
19-летний хавбек открыл счет и стал первым игроком, родившимся после начала 2000 года, забившим на ЧМ.
«Это парень абсолютно удивителен. Думаю, он великолепен уже сейчас, абсолютно прекрасен. Он достиг того этапа, когда смог добавить голов своей игре на международном уровне, как он это делает в клубе. Джуд зрело действует на поле, он обладает всем, что ты хочешь видеть от центрального полузащитника в плане физики, принятия решений, навыков. Он забил великолепный гол. Вспомните великолепных английских полузащитников из прошлого вроде Брайана Робсона, Скоулза, Лэмпарда, Джеррарда — если тебе удается добавить к своей игре голы... Как я уже сказал, он уже является великолепным игроком. А его интервью после матча — он звучит очень, очень зрело. У этого парня есть все», — заявил Кин в эфире ITV.
Сборная Англии лидирует в группе B с 3 очками. В следующем матче на ЧМ-2022 англичане встретятся с американцами, игра состоится 25 ноября (22.00 мск).
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