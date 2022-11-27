Руни рассказал, какие изменения нужно внести Гарету Саутгейту в состав команды на игру с Уэльсом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что форварду сборной Англии Гарри Кейну следует дать отдых и заявить других игроков на матч с Уэльсом.

«Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом во вторник. Для того, чтобы не пройти квалификацию, потребовалось бы почти чудо, поэтому это прекрасная возможность уделить несколько минут игрокам, которые до сих пор редко привлекались к игре.

Возглавляет список Фил Фоден. Мне показалось очень странным, что Фоден не вышел на замену в матче против сборной США. Технически, он лучший футболист, который есть в Англии. На матч с Уэльсом я бы также вывел Мейсона Маунта и пригласил Калвина Филлипса, если он будет в форме, и в противном случае Джордана Хендерсона", — приводит Talk Sport слова Руни.

29 ноября англичане сыграют против сборной Уэльса. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Национальная команда Англии, набрав 4 очка в двух встречах, возглавляет группу В.