Руни вспомнил свой твит 10-летней давности, в котором назвал Месси величайшим в истории: «Ничего не поменялось»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.

Футболист вспомнил свой пост в Twitter от 8 марта 2012 года, в котором он написал, что считает форварда аргентинцев Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Ничего не поменялось», — написал Руни и добавил эмодзи козла, которое используется для обозначения аббревиатуры GOAT (величайший за все времена. — Прим. «СЭ»).

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) в полуфинале ЧМ-2022. В этом матче Месси забил гол и сделал результативную передачу. Всего на счету 35-летнего футболиста на этом турнире 5 мячей и 3 голевых паса.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинала Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря (начало — в 22.00 мск).