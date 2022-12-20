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Сегодня, 21:50

Руни заявил, что тяжело быть соперником Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнил своего бывшего партнера по «МЮ» Криштиану Роналду и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я с огромным уважением отношусь к Криштиану Роналду, и когда люди утверждают, что он величайший, я понимаю, о чем они говорят и с уважением отношусь к их мнению. Но для меня Месси просто другой. Я играл против Лионеля несколько раз, его способность контролировать мяч, игру, пасовать и забивать делают его особенным. Быть его соперником тяжело», — приводит слова Руни The Times.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Уэйн Руни
Футбол
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