С момента дебюта Месси на чемпионате мира, только у Томаса Мюллера больше результативных действий на ЧМ

26 ноября, 23:43
Нападающий Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионате мира. Он отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.
С момента дебюта Месси на чемпионате мира в 2006 году, только у Томаса Мюллера (16) больше результативных действий на ЧМ, чем у Месси (13 — 8 голов и 5 передач).
Также Месси забил свой четвертый гол из-за пределов штрафной на ЧМ, больше только у бразильца Ривелино (5).
Отметим, что игра против Мексики стала для Месси 21-й на чемпионатах мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования