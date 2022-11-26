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ЧМ-2022

26 ноября, 23:43

С момента дебюта Месси на чемпионате мира, только у Томаса Мюллера больше результативных действий на ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионате мира. Он отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.

С момента дебюта Месси на чемпионате мира в 2006 году, только у Томаса Мюллера (16) больше результативных действий на ЧМ, чем у Месси (13 — 8 голов и 5 передач).

Также Месси забил свой четвертый гол из-за пределов штрафной на ЧМ, больше только у бразильца Ривелино (5).

Отметим, что игра против Мексики стала для Месси 21-й на чемпионатах мира.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

28%

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ТБ 2.5

27%

1.63

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22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Лионель Месси
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
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