Сабалета назвал вратаря Мартинеса героем матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Экс-защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета похвалил вратаря Эмилиано Мартинес после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

«Эми Мартинес — герой. Мы хвалим Месси, но Мартинес — герой. Аргентина была лучшей командой, но последние 10 минут нам нужно было играть лучше», — приводит BBC слова Сабалеты.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.