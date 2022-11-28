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Сегодня, 08:51

Сабалета раскритиковал де Брейне, который заявил, что у сборной Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета отреагировал на слова полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне, который заявил, что у его команды нет шансов выиграть ЧМ-2022.

«Когда к вам приходит кто-то из ваших лучших игроков и говорит: «У нас нет шансов на этом чемпионате мира, команда слишком старая», это влияет на менталитет этой команды. Там нет страсти, нет огня», — приводит Mirror слова Сабалеты.

После 2 туров группового этапа Бельгия с 3 очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице группы F, уступая 1 очко Хорватии и Марокко, которые набрали по 4 очка. 1 декабря бельгийцы сыграют со сборной Хорватии. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/kevin-de-bruyne-world-cup-28598174
Кевин де Брейне
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Пабло Сабалета
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