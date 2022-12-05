Садио Мане остался доволен выступлением сборной Сенегала на ЧМ-2022

Форвард сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал выступление национальной команды на ЧМ-2022. Футболист пропустил турнир из-за травмы.

«Люди в Сенегале очень гордятся вашим выступлением на чемпионате мира, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной», — написал Мане в социальных сетях.

Сенегальцы сумели выйти из группы, но уступили на стадии 1/8 финала сборной Англии (0:3).