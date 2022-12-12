Сака: «Нам очень жаль, что мы не смогли привезти кубок домой»

Форвард сборной Англии Букайо Сака прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022.

«Я не могу объяснить, что чувствую сегодня, но мы отдали все, и нам очень жаль, что мы не смогли привезти кубок домой для вас. Я просто хотел сказать искреннее спасибо нашим болельщикам. Вы все были потрясающими как на играх, так и дома, и мы чувствовали вашу поддержку.

Наша команда действительно особенная и талантливая, поэтому, хотя сейчас мы разочарованы, я с оптимизмом смотрю на наше будущее. Спасибо моей семье, моим товарищам по команде, Гарету Саутгейту, тренерам и всему вспомогательному персоналу за всю их тяжелую работу и самоотверженность, которые помогли нам зайти так далеко. Мы будем исходить из этого и при вашей поддержке продолжим совершенствоваться и добиваться прогресса вместе», – написал Сака в соцсетях.

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре англичане потерпели поражение от сборной Франции (1:2) и покидают турнир.