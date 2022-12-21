Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:28

Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

Сакки прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Он признался, что расплакался, когда капитан аргентинцев Лионель Месси поднимал Кубок мира над головой.

«Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этой встречи Месси забил два гола. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Арриго Сакки
0
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Дмитрий Аленичев: «Я был прав — Месси стал чемпионом мира. Но он еще сыграет в 2026-м»
В США назвали национализмом законы об отмене русского языка на Украине
Польшу уличили в стремлении напасть на Россию с территории Украины
В МИДе рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соса: «Марадона или Месси? Это как выбирать между папой и мамой»

Кевин де Брейне разочарован результатом Бельгии на ЧМ-2022