Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Он признался, что расплакался, когда капитан аргентинцев Лионель Месси поднимал Кубок мира над головой.

«Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует слова Сакки pianetamilan.it.