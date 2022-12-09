Самедов заявил, что будет болеть за Аргентину в матче против Нидерландов на ЧМ

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Нидерландов против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«В этом матче однозначно 50 на 50, потому что и аргентинцы прибавляют по ходу чемпионата мира, и голландцы. На самом деле, это две команды похожи — они обе очень организованны и у них есть индивидуально сильные футболисты. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошла Аргентина. Я еще перед чемпионатом мира говорил, что мне бы хотелось, чтобы они бились за золото, но начали не очень. Главное, что сейчас уже все наладилось», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Встреча Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.