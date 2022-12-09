Сампайю будет работать главным арбитром матча ЧМ-2022 между Францией и Англией

Бразильский арбитр Вилтон Сампайю назначен главным судьей на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Франции.

Ассистировать бразильцу будут Бруну Боскилия и Бруну Пирес. За VAR будут отвечать испанцы Хуан Мартинес, Алехандро Эрнандес и еще один бразилец Неуса Бак.

Сампайю уже работал на трех матчах чемпионата мира-2022: Сенегал — Нидерланды (0:2), Польша — Саудовская Аравия (2:0) и Нидерланды — США (3:1) в 1/8 финала.

Матч между сборными Франции и Англии состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.