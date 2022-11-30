Саудовская Аравия и Мексика не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборная Саудовской Аравии играет с командой Мексики в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022.

В первом тайме команды не смогли открыть счет — 0:0.

Также в первой половине саудитам пришлось сделать одну замену: вместо получившего травму Али Аль-Булаихи на поле появился Рияд Шарахили.

При таком раскладе обе сборные пока не попадают в плей-офф чемпионата мира в Катаре.