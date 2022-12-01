Саудовская Аравия — Мексика: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022. Встреча прошла на стадионе «Лусаил».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва у мексиканцев голами отметились нападающий Хенри Мартин и полузащитник Луис Чавес. На последних минутах встречи саудиты отыграли один мяч — забил Салем Аль-Давсари.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика — 1:2

Сборная Мексики заняла третье место в группе, а Саудовская Аравия — четвертое. Обе команды не пробились в плей-офф ЧМ-2022.