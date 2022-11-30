Саудовская Аравия — Мексика: арбитр не удалил мексиканца Альвареса

На 16-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика английский арбитр Майкл Оливер ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Эдсону Альваресу и не удалил его с поля.

В том моменте мексиканец долго спорил с судьей, потом Оливер вынес ему предупреждение и развернулся, чтобы уйти.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.

После этого Альварес пихнул его в спину — как ни странно, такое действие игрока осталось безнаказанным.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.