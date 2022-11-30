Саудовская Аравия — Мексика: мексиканцы открыли счет в начале второго тайма

Нападающий сборной Мексики Хенри Мартин отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Он открыл счет на 50-й минуте встречи — 1:0.

Отметим, что Мексике надо побеждать с крупным счетом, чтобы сохранять шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.