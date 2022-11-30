Сборные Саудовской Аравии и Мексики объявили составы на матч заключительного, третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Бураикан, Аль-Амри, Аль-Булаихи, Аль-Ганнам, С. Аль-Давсари, Аль-Тамбакти, Аль-Хассан, Аль-Шехри, Канно.

Запасные: Аль-Ями, Аль-Акиди, Аль-Абед, Н. Аль-Давсари, Аль-Наджеи, Аль-Обуд, Асири, Бахебри, Маду, Отайф, Шарахили.

Мексика: Очоа, Альварес, Монтес, Морено, Пинеда, Вега, Гальярдо, Мартин, Лосано, Санчес, Чавес.

Запасные: Кота, Талавера, Альварадо, Альварес, Антуна, Араухо, Артеага, Васкес, Гуардадо, Гутьеррес, Родригес, Ромо, Фунес Мори, Хименес, Эррера.

Матч Саудовская Аравия — Мексика состоится сегодня, 30 ноября и начнется в 22.00 (мск). Параллельно с этой встречей будет проходить еще одна игра в группе C между Польшей и Аргентиной.

Лидером группы C перед заключительным туром является Польша с 4 очками. Аргентина идет на второй строчке с 3 очками. У Саудовской Аравии также три очка, но команда уступает аргентинцам по разности забитых и пропущенных мячей. Мексика идет на последнем, четвертом месте с 1 очком.